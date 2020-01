Jaar van de waarheid voor Ahoy: aftellen naar Eurovisie Songfestival begint

Tuurlijk, er zijn tussendoor nog wat andere feestjes te vieren – De Vrienden van Amstel Live! bijvoorbeeld – maar het vizier bij directeur Jolanda Jansen is toch vooral gericht op de maand mei, wanneer de halve wereld over de vloer lijkt te komen. Vele tienduizenden festivalbezoekers, honderden artiesten en hun entourage, een heel leger journalisten. Negen shows, negen keer knallen.



,,Ik heb het even uitgerekend’’, zegt ze. ,,Het is nog 122 dagen tot de finale. En we zijn al over de helft van de voorbereiding, zeg maar vanaf het moment dat Rotterdam het songfestival binnenhaalde tot de start van het festijn zelf. Het gaat er nu echt om spannen.’’