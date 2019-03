Jaar vertraging voor nieuw stadion van Feyenoord

Dat het uitstel eraan zat te komen, was begin vorig maand al duidelijk. Verschillende fracties in de Rotterdamse gemeenteraad repten hierover. ,,Je kunt bij de geplande oplevering nu gerust een jaar optellen. Dat is onvermijdelijk’’, zei Leefbaar-raadslid en oud-wethouder Robert Simons toen.



Wethouder Arjan van Gils (D66, grote projecten) heeft vanmiddag de gemeenteraad van Rotterdam geïnformeerd over de aangepaste planning. Hij wijst erop dat eigenlijk al in november 2018 door Feyenoord een besluit moest worden genomen om door te gaan met het ambitieuze project. Dat kwam uiteindelijk pas eind december. ,,In overleg met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas en de gemeente is een nieuwe planning opgesteld.’’