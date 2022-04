Jacqueline Blom staat na jaren stilte weer in de spotlights: ‘Ik heb wel echt iets te melden’

Iedereen kent haar van tv. Toch woont ze ‘gewoon’ in het deftige Rotterdamse Kralingen, al tientallen jaren zelfs, en kan ze hier ook gewoon over straat. Lachend: ,,Natuurlijk! Wat dacht jij dan?’’ Jaren vond ze die luwte ook wel best, vertelt Blom, die een drukke agenda met acteerklussen heeft. Het was juist haar partner, landschapsarchitect Adriaan Geuze, die hier in de pers vaak de aandacht kreeg, bijvoorbeeld als gangmaker van de herinrichting van de Coolsingel of het nieuwe Rotterdam CS.