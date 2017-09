Jagen op bijzonder koopje bij eerste Saks OFF 5TH van Nederland

Saks OFF 5TH opende enkele maanden geleden de eerste winkel in Europa, in het Duitse Düsseldorf. Nu is Nederland aan de beurt. Als eerste Rotterdam, morgenochtend om 10 uur. De eerste 300 klanten krijgen een kortingsvoucher, met wisselende kortingen die direct kan worden ingewisseld. Eind november is Amsterdam aan de beurt. In de Rotterdamse winkel aan de Hoogstraat zijn meer dan 700 vooraanstaande merken te kopen, voor een sterk gereduceerde prijs. Onder de noemer ‘You save’ ziet de koopjesjager hoeveel hij bespaart op de originele merken. Dit kan enkele tientjes zijn, maar ook meer dan duizend euro. De tassenafdeling is de trots van de winkel, met een tas van het exclusieve merk Prada van 2600 voor 1500 euro maar ook een rek met tassen voor 39,95 euro. Bij de ingang staan paspoppen met daarbij hoeveel euro minder een uitgezochte outfit kost, wat kan oplopen tot 2783 euro. ,,We zijn een winkel voor een treasure hunt’’, vertelt Hanneke van Meeteren, Directeur Saks OFF 5TH The Netherlands. ,,We hebben unieke stukken, vaak maar een paar stuks van hetzelfde artikel. Als het weg is, is het weg. Dan krijgen we het nooit meer. De winkel morgen is nooit hetzelfde als de winkel vandaag. Je kunt hier makkelijk een paar uur vertoeven.’’

Bekende merken

Naast bekende merken als Prada of Gucci krijgen ook nieuwe labels de kans. ,,We bieden wat voor jonge fashionitas maar ook voor mannen die van designkleding houden.’’



De winkel zit in de kelder van de oude V&D, die lange tijd stilstond. De oude V&D en leegstaande H&M werden volledig leeggehaald waarna de Saks OFF 5TH maar ook de Topshop en het Canadese warenhuis Hudson’s Bay werden opgebouwd. Het enige oude vertrouwde aan het pand is de La Place op de bovenste verdiepingen met het terras met uitzicht op de Koopgoot. In totaal beslaan de winkels 23.800 vierkante meter.



Hudson’s Bay opende eerder deze week al de eerste winkel van Europa in Amsterdam. Morgen is Rotterdam aan de beurt. Storemanager Ronald van Engeland is ‘supertrots’ op de schitterende winkel. ,,Je herkent niets meer van hoe het was. Er is veel licht, voor doorkijk. We hebben bankjes waar je lekker kunt zitten, hele ruime paskamers. We zijn voor een trendgevoelig publiek, dat het leven wil ervaren en die verwend wil worden.’’



Tweehonderd medewerkers werken in het nieuwe warenhuis. ,,De staff mag heel real zijn. Zichzelf zijn met de klant.’’ Moderne snufjes moeten het winkelen zo makkelijk mogelijk maken. Met de app kan de bezoeker alles scannen wat hij wil kopen, waarna hij het of thuis kan laten bezorgen of op één punt kan ophalen. Als je wilt brengen we het ook naar de auto.’’