James B. niet vervolgd voor tweede verkrachting, blijft wel vastzitten voor misbruik meisje (12) in Hilton

James B., verdacht van misbruik van een 12-jarig meisje in het Rotterdamse Hilton Hotel, wordt niet vervolgd voor een tweede verkrachting. De moeder van B.’s dochter had aangifte tegen hem gedaan, omdat zij ruim achttien jaar geleden tegen haar zin tot seks zou zijn gedwongen.

Een poging van de advocaat van de 50-jarige Amerikaan om hem vrij te krijgen in afwachting van de rechtszaak faalde vanmiddag. Omdat het sporenonderzoek naar de gebeurtenissen in de Rotterdamse hotelkamer nog niet klaar is, is de verwachting dat pas in juni de zaak daadwerkelijk wordt besproken. Tot die tijd blijft B. vastzitten. Op verzoek van de rechter zal een psycholoog met hem spreken.

De 50-jarige verdachte ontkent het seksuele misbruik van het 12-jarige meisje. Eerder bleek dat haar dna bij hem was gevonden op een plek die wijst op misbruik. Hij heeft echter een andere verklaring voor deze sporen. Deze verklaring wordt nu door het NFI tegen het licht gehouden.

‘Niet vastgehouden’

Volgens zijn advocaat Tjalling van der Goot had de scholiere vorig jaar juni ook elk moment de hotelkamer kunnen verlaten. Zij zou ook hebben verklaard dat zij kon weggaan wanneer ze wilde. Zij zou ook zelf naar het hotel zijn gegaan, terwijl zij wist hoeveel ouder B. was.

Quote De gesprekken tussen B. en het 12-jarige meisje verliepen in een verliefde sfeer waar de verdachte misbruik van heeft gemaakt. Officier van Justitie Annette Boender

Via zijn dochter leerde B. het Rotterdamse meisje kennen bij het spelen van het online paardenspel Star Stable. B. maakte om met het meisje te spreken ook een profiel op Facebook aan, dat hij later wiste. Vlak voor hij naar Nederland vloog, werden die berichten steeds seksueel explicieter, aldus de rechter eerder. De gesprekken verliepen in ‘verliefde sfeer’, aldus de officier van justitie Annette Boender vandaag.

Onderweg naar dochter

B. zou daar misbruik van hebben gemaakt. Eind juni kwam B. aan op Schiphol. Volgens zijn advocaat zou hij naar zijn dochter hebben willen reizen. Hij nam echter direct de trein naar Rotterdam, naar de 12-jarige scholiere.

Eerst checkte hij in bij het Hilton Hotel, daarna sprak hij af met het meisje op het Centraal Station. Zij was met een smoes over een afspraak bij de orthodontist van school vertrokken. Op het station kreeg zij een toegangspas van zijn kamer en ging daarnaartoe, waarna hij haar volgde. Twee dagen zouden zij samen op de kamer hebben doorgebracht.

Aangifte