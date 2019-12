James B. ontkent ‘foute’ chats met Rotterdams meisje dat hij naar Hilton lokte

UpdateDe 50-jarige Amerikaan James B. houdt vol dat hij het 12-jarige Rotterdams meisje in het Hilton Hotel niet seksueel heeft misbruikt. Hij stelt dat iemand anders in zijn computer heeft ingebroken en met het meisje heeft gechat, onder meer in het virtuele paardenspel Star Stable . Deze chats werden vlak voor zijn vertrek naar Nederland steeds seksueel explicieter.

Dit bleek vanmiddag toen B. voor de tweede keer voor de rechter stond. B. ontkent dat hij alle chats met het meisje heeft gevoerd. Om dat te bewijzen vroeg de advocaat om verder onderzoek, tegen de zin van de officier van justitie. Die meent dat het onwaarschijnlijk is dat B. een deel van de chats niet en een deel wel heeft gevoerd. De rechter vond ook dat er naast de uitleg van B. niets wijst op hacken, dus dit wordt niet verder onderzocht.

Er volgt wel verder onderzoek naar het dna. Bij het meisje werd dna van de verdachte gevonden op een plek die wijst op ontucht, maar de Amerikaan ontkent dat hij haar seksueel heeft misbruikt. Experts moeten uitzoeken of zijn verklaring steek houdt.

Nog een aanklacht

Mogelijk moet B. zich ook nog tegen een andere aanklacht verweren. De moeder van zijn 18-jarige dochter zegt dat zij vele jaren geleden ook door hem verkracht is en dat zij destijds geen aangifte tegen hem kon doen. Binnenkort wordt de laatste getuige in dit onderzoek gehoord. Daarna neemt het Openbaar Ministerie in Den Bosch het besluit om hem wel of niet voor deze verkrachting te vervolgen.

B. was vanmiddag zelf aanwezig in de Rotterdamse rechtszaal. De verdachte keek voor hij ging zitten kort de hele zaal door. Het slachtoffer was niet aanwezig, maar de advocaat die haar bijstaat wel. Het meisje heeft bij de politie verteld over haar contact met B. Eerst via chats, daarna in Rotterdam.

Vlak voor hij naar Nederland vloog, werden die berichten steeds seksueel explicieter, zo bleek eerder. B. maakte om contact te hebben ook een profiel op Facebook aan, dat hij later wiste. Hiervan heeft het Openbaar Minister nog niet alle gegevens binnen. ,,Mogelijk zijn die gewist of er was een technisch probleem.’’

Orthodontist

Eind juni vloog B. naar Amsterdam. Op Schiphol nam hij direct de trein naar Rotterdam. Eerst checkte hij in bij het Hilton Hotel, daarna sprak hij af met het meisje op het Centraal Station. Zij was met een smoes over een afspraak bij de orthodontist van school vertrokken. Op het station kreeg zij een toegangspas van zijn kamer. Twee dagen zou hij haar op de kamer hebben gehouden. De politie zette alles op alles om haar te vinden. Er werd onder meer een Amber Alert verstuurd.

B. blijft in afwachting van zijn zitting nog vastzitten. Voor zover bekend heeft hij geen strafblad in Amerika of elders.