James B. ontkent ontucht met 12-jarig meisje, maar dna-spoor wijst in zijn richting

James B. stond vandaag voor de eerste keer voor de rechter voor het plegen van ontucht met een 12-jarig Rotterdams meisje. De 50-jarige Amerikaan zou de jonge scholiere hebben misbruikt in een kamer van het Hilton Hotel. Er is dna-bewijs gevonden van ontucht. James B. ontkent dat er ‘dit soort contact’ geweest is. Hij blijft in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak vastzitten.

B. lijkt de details over het ontucht met het meisje onbewogen aan te horen. Zij hadden sinds januari contact via het online paardenspel Star Stable. Daarbij deed de verdachte expliciet seksuele uitlatingen. Ze hadden ook contact via Facebook. De verdachte heeft zijn account gewist.

De advocaat van de verdachte vindt dat B. vandaag op vrije voeten moet worden gesteld in afwachting van zijn proces. Volgens de advocaat is er geen herhalingsgevaar. Daar is de rechtbank het niet mee eens: volgens hen bestaat er wél kans op recidive. Voornamelijk omdat er lange tijd contact was met het meisje en de reis naar Nederland geen spontane actie was.

Derde advocaat

De zitting vandaag was van korte duur. Sinds kort heeft B. een nieuwe advocaat, de derde sinds zijn arrestatie ruim drie maanden geleden. Waarom hij opnieuw gewisseld is, wil zowel zijn oude advocaat als zijn nieuwe advocaat niet vertellen.

B. leerde het 12-jarige meisje kennen in de online spelwereld Star Stable. Hij maakte gebruik van een fout op de Nederlandse server om met haar in contact te komen. De Amerikaan zou kort na zijn aankomst in Nederland het meisje hebben ontmoet op Centraal Station, waar hij haar een toegangspasje van zijn hotelkamer gaf. Twee dagen na haar verdwijning werden de twee in het Hilton gevonden na uitgebreid speurwerk van de Rotterdamse politie.

Op 5 december gaat de zaak verder.

Adrianne de Koning vertelde over de zaak in De Ochtend Show to go: