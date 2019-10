James B. ontkent ontucht met 12-jarig meisje, maar dna spreekt tegen

Leefbaar: ‘In heel Rotterdam ratten bestrijden, niet alleen in het centrum’

11:15 Rotterdam zucht onder een rattenplaag. Leefbaar Rotterdam wil komende morgen een debat over dit in de hele stad oprukkende plaagdier, waaraan wat betreft raadslid Benvenido van Schaik paal en perk moet worden gesteld. ,,De hele gemeente heeft last van dit probleem’’, zo meldt hij in de aanvraag van het debat.