Jamie’s Italian restaurants definitief gesloten

Politie­chef Fred Westerbeke begint vandaag zonder toeters en bellen aan zijn nieuwe klus

10:37 Bijna geruisloos is Fred Westerbeke vandaag begonnen als de nieuwe baas van de Rotterdamse politie. Geen officiële installatie met gasten en toespraken, maar een ferme handdruk van toekomstig korpschef Henk van Essen in diens kamer in het hoofdbureau van Den Haag. Het zal Westerbeke weinig deren, want de Rotterdammer (57) is niet zo van de toeters en bellen.