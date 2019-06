‘Jammer dat Olcay Gülsen toegaf aan de druk haar excuses aan te bieden’

Interview Rotterdam mét Songfesti­val wordt drie keer zo druk: ‘Dit geeft een extra impuls aan de stad’

7:54 Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, wie wil dat nou niet? Alles en iedereen in de Maasstad is in de weer om dit muzikale spektakelstuk binnenboord te halen, zodat het feest in mei 2020 kan losbarsten.