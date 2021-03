Jan (77) knapt verwaarloosd graf van onbekenden op: ‘Niemand verdient het om vergeten te worden’

video Groots afscheid met ballonnen en witte paarden voor verongeluk­te influencer Jaysira Ravenberg

6 maart Met een zee van ballonnen, bloemen en een paardenkoets is zaterdagmiddag in Rotterdam-Crooswijk afscheid genomen de bekende Rotterdamse make-upartiest en influencer Jaysira Ravenberg. Zij kwam vorige maand om het leven bij een auto-ongeluk in Ghana.