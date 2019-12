Jan Boskamp pakt als kerstman cadeautjes in voor selectie van Feyenoord

Wensen supporters

Droomparken wil daarnaast wensen van supporters laten uitkomen. Daarom wordt na de laatste thuiswedstrijd van Feyenoord voor de winterstop, tegen PSV, een ‘kerstwensboom’ opgetuigd op het Olympiaterras (het oude ereterras) in De Kuip. Supporters en vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven kunnen op 18 en 20 december in de avond (tussen 17.00 en 20.00 uur) hun wens in de kerstboom hangen. De meest bijzondere wensen laat Droomparken in vervulling gaan. De verhalen achter die wensen worden vastgelegd in een videorapportage.