Jan Overdevest gehuldigd als Havenman van het Jaar 2022: ‘Zeer vereerd dat deze prestigieuze titel mij gegund is’

Elektri­sche fiets vat vlam in woning Bergschen­hoek, kind nagekeken in ambulance

Een elektrische fiets heeft zondagochtend rond 11.30 uur vlam gevat in een woning aan de Blankenweg in Bergschenhoek. De hulpdiensten waren snel ter plekke om de fiets naar buiten te halen en het vuur te doven. Eén kind is nagekeken in de ambulance omdat het rook had ingeademd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

8 januari