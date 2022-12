Jan Overdevest is Havenman van het Jaar 2022

De Waalhaven Group is al meer dan een halve eeuw actief in de Rotterdamse haven. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de logistieke dienstverlening voor volle en lege containers. De groep heeft vier eigen terminals in de regio Rotterdam en één in het Limburgse Born. Met de binnenvaart biedt het bedrijf verbindingen aan tussen Rotterdam, Antwerpen en het achterland.

Familiebedrijf is stabiele speler

Aanleiding voor de onderscheiding is de aankondiging van een nieuw depot, waar tussen de 7000 en 11000 containers van 20 voet opgeslagen kunnen worden. Ook heeft de Waalhaven Group samen met havenondernemer Hans Vervat plannen voor de ontwikkeling van een containerterminal, ook op de Maasvlakte.

Volgens de stichting Havenman/vrouw van het Jaar passen die uitbreidingsplannen in de ambitieuze, maar behoedzame groeistrategie, waarmee het familiebedrijf is uitgegroeid tot een stabiele speler in de Rotterdamse haven.

Uitstootvrije overslag

Overdevest heeft zijn benoeming ook te danken aan zijn inzet voor de havengemeenschap. Hij is ambassadeur van het Deltalinqs Climate Program, waarbinnen hij zich inzet voor een uitstootvrije overslag in de haven. De Waalhaven Group is vergevorderd in de elektrificatie van zijn terminals.

Overdevest is de 42ste havenprominent op rij die de sinds 1981 bestaande onderscheiding krijgt uitgereikt. Hij wordt de opvolger van Bart Leenders, die leiding geeft aan de Neste-raffinaderij op de Maasvlakte, waar biodiesel wordt gemaakt.

De huidige Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar bestaat uit een bestuur van vier onafhankelijke journalisten, de drie laatst gekozen Havenmannen, het laatst gekozen Jong Haventalent en drie sponsoren van de Stichting Havenman/-vrouw van het Jaar.

