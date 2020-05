Jandino Asporaat haalt ruim 769.000 euro op voor Nederlandse Antillen

Kleine aanpassin­gen aan markten, maar gemeente tevreden over verloop van eerste dagen

9:21 De markten in Rotterdam zijn weer voorzichtig opgestart. Zo ook vandaag op de Afrikaanderplein-markt, de markt op de Binnenrotte en op het Grote Visserijplein in Delfshaven. Ondanks dat de 1,5-meter samenleving nog wat gewenning nodig heeft en het toch druk werd, is de gemeente tevreden over hoe de eerste marktdagen – zonder boetes - zijn verlopen. ,,We zijn heel blij om te zien dat marktkooplui hun verantwoordelijkheid nemen om mensen aan te spreken’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.