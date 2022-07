Jandino zet eerste hoveniersopleiding van Curaçao op en Kai Gorgels poseert met een haan

Ook Jandino Asporaat is aan het genieten in het buitenland. Maar naast het genieten van het warme weer in Curaçao, is hij ook hard aan het werk. In augustus start namelijk de eerste landbouw- en hoveniersopleiding in het land, mede-dankzij Asporaat. ‘Onze missie is om in de aankomende jaren te werken aan een gezonde landbouwsector. Dit door middel van het uitwisselen van zo veel mogelijk kennis, het reduceren van de import van levensmiddelen en door toe te werken naar het maximaliseren van de export van onze producten’, schrijft hij in de Instagram-post.