Jantiene Berg vroeg faillissement aan (en dat zouden meer ondernemers volgens haar moeten doen)

André Hazes wil Ahoy-re­cord van Lee Towers verbreken

12:45 André Hazes is van plan om het Ahoy-record van de Rotterdamse zanger Lee Towers te verbreken. Hij wil aan het einde van zijn carrière bekendstaan als ‘mr. Ahoy’. Hazes heeft nog een lange weg te gaan, want nu is die titel nog in handen van Lee Towers, die al 51 keer optrad in Rotterdam Ahoy.