Jasper stapt de boksring in om geld op te halen voor het goede doel: ‘Je leert incasseren’

Jasper stapt over een aantal maanden met negentien andere ondernemers de boksring in. Hij is makelaar, maar ook tandartsen, koffiehandelaren en havenmannen behoren tot de deelnemers.

Waarom doe je mee?

,,Het komt er eigenlijk op neer dat ik een enorme diplomaat ben. Ik had nog nooit gevochten en wilde dat een keer meemaken. Hoe mooi is het als je dat kunt doen voor duizend man publiek? Ik heb me voor de coronapandemie ingeschreven en nu ben ik echt aan de beurt.”

En, wat vind je ervan tot nu toe?

,,Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan boksen. Het is de beste sport die er is. Je leert om te slaan, maar ook om te incasseren. Ook leer je om nergens bang voor te zijn. Ik ben bijvoorbeeld niet langer angstig voor een slechtnieuwsgesprek. Met boksen leer je: dit is de situatie en die probeer je op te lossen, want zo spannend is het niet allemaal.”

Denk je dat dit ook voor kinderen geldt?

,,Ja, juist. Het is een heel laagdrempelige sport. Laten we eerlijk zijn: niet iedereen kan de contributie voor hockey betalen, maar wel voor boksen. Daardoor zie je dat het vooral een sport is die wordt beoefend in arbeiderswijken. Ook is het een goede sport voor kinderen die heel agressief zijn, omdat ze leren incasseren. Als je dan op je muil wordt geslagen, brengt dat veel goeds. Door sporten maak je kinderen weerbaar voor de maatschappij, maar leer je ze ook stoppen wanneer ze moeten stoppen.”

Hoeveel geld hoop je op te halen?

,,Ik ga voor duizenden euro’s.”

Het boksgala vindt dit jaar op 12 november plaats bij het SS Rotterdam op Katendrecht. Het boksgala wordt voor de zevende keer georganiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.