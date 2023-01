‘Je hoort niet vaak dat geld niet het probleem is in de zorg’

Grote werkdruk ambulancepersoneel

Fijn dat over de grote werkdruk van het ambulancepersoneel Rotterdam Rijnmond een duidelijk artikel is gepubliceerd. Met als positieve noot dat geld het probleem niet is. Dat hoor je niet vaak in de zorg. Feitelijk moet een triage bij 112 melding gedaan worden door een ervaren triagist in samenwerking met een ervaren huisarts, 24 uur per dag. Een gezonde patiënt van mij was op zijn hand gevallen, met hierdoor een bloedende wond aan zijn vinger bij gebruik bloedverdunners. Protocollair stond er na 10 minuten een ambulance met gillende sirenes voor zijn deur.