Je voeten in het zand en een tafel vol vis: bij de Viskantine waan je je aan de ‘Costa del Cool’

Kun je heimwee hebben naar iets wat je nooit meegemaakt hebt? De epische verhalen over illegaal visrestaurant ‘t Kraantje, dat in 1994 kortstondig opereerde onder een afdak naast Hotel New York, hebben op mij dat effect. Och, was ik daar maar bij geweest, denk ik als ik hoor over de biertafels die je neer mocht zetten waar je wilde. Zelfs op de grond mocht je er eten. Eenvoudig maar goed gebakken en gegrilde visjes, wijn uit flessen zonder etiket. Alles gegarandeerd kapsonesloos. Spa blauw? Kraanwater kon je krijgen. Het lijkt me heerlijk. Ach was ik maar, had ik maar...!