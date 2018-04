Jeugdlintje voor Vlaardingse Gijs (10) die hond redde

Gijs is net uit school wanneer hij met zijn hond door de wijk loopt. Het is begin maart en ijskoud. Hij houdt stil, hoort zijn buurvrouw schreeuwen. Lola, haar chihuahua dwergpincher, is achter eendjes aangerend en op de bevroren sloot beland. De buurvrouw is versteend. Het zal toch niet.



De aangesnelde Gijs geeft de lijn van zijn eigen hond aan zijn broertje, waarna hij de sloot in springt. Hij baant zich een weg door het ijs, grijpt onder water en trekt Lola er aan haar halsband uit. Gered.



De kou kon de Vlaardinger - zelfverzekerd, opgeschoren kapsel en een knopje in zijn rechteroor - niet stoppen. ,,Ik laat geen hond verdrinken’’, zegt hij.



De buurvrouw - zielsgelukkig - brengt Gijs thuis. Moeder Sandra ziet haar drijfnatte zoon en zucht. Ze had hem nog zo gezegd niet het ijs op te gaan. ,,De buurvrouw zei: nee, nee, hij heeft m’n hond gered. Oké, prima.”