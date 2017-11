Jihadist aangehouden voor diefstal van paar ton uit parenclub

De politie heeft vier mannen aangehouden voor een inbraak in parenclub Fun4Two in Moordrecht. Een van hen is de 23-jarige 'jihadist' Vially M. uit Rozenburg, bij Rotterdam. Justitie ziet hem als een teruggekeerde Syriëganger, maar de rechter sprak hem onlangs vrij.

Behalve Syriëganger Vially zijn ook een 30-jarige man uit Bergschenhoek, een 27-jarige man uit Zoetermeer en een 60-jarige Hagenaar aangehouden.

Geheime dienst

De politie kwam de verdachten op het spoor via een tip van de geheime dienst AIVD, een zogenoemd ambtsbericht, dat drie mannen in een woning in Rozenburg het geld dat ze hadden buitgemaakt aan het verdelen waren. De dienst hield de vrijgesproken M. namelijk nog in de gaten. Dat geldt voor een fors deel van de (vermoedelijke) terugkeerders. Vially liep lang met een enkelband rond, maar kon die na zijn vrijspraak eind oktober afdoen. De inbraak werd in de nacht van 22 op 23 november gepleegd.

Toen de agenten ter plaatse waren in Rozenburg, verlieten de verdachten de woning met diverse tassen en reden in twee auto's naar Den Haag, waar zij de vierde verdachte ophaalden. De agenten hebben de verdachten bij de Eekhoornkade aangehouden.

Het viertal had in de tassen een deel van de buit uit de nachtclub meegenomen. Daarnaast trof de politie ook andere gestolen waar van inbraken in de regio. De rest van het bedrag werd gevonden in de woning in Rozenburg. Het gaat daarbij waarschijnlijk om de woning van Vially M. Daarnaast vond de politie in de woning ook drie vuurwapens en munitie. Het precieze bedrag dat er is buitgemaakt in de parenclub is niet bekend, maar het zou om enkele tonnen gaan.

Trainingskamp in Syrië

Vially M. reisde volgens justitie in 2013 via Turkije naar Syrië, hij kwam echter datzelfde jaar al weer terug. Volgens het OM verbleef hij in Syrië in een jihadistisch trainingskamp. Vially verklaarde na zijn terugkeer tegenover de politie dat hij alleen naar Syrië was om er hulp te verlenen en terugkwam omdat hij zijn familie miste. Hij werd in 2013 niet vastgezet. In 2016 werd hij opnieuw aangehouden omdat ander jihadisten hadden verklaard dat hij tijdens zijn verblijf in Syrië wel degelijk in een trainingskamp had verbleven. Tijdens zijn rechtszaak in oktober wilde M. niet meer verklaren over die periode. De rechter sprak hem uiteindelijk vrij wegens gebrek aan bewijs. Die vrijspraak wil echter niet zeggen dat de geheime dienst hem niet meer in de gaten hield. Die dienst gaf tegen deze krant al eerder aan eigen richtlijnen te gebruiken om te bepalen om iemand wel of niet een teruggekeerde Syriëganger is.

'Wil graag van enkelband af'

M. vertelde tijdens de rechtszaak wel dat het, vond hij zelf, redelijk goed met hem ging. Hij was in Rozenburg gaan wonen omdat hij niet langer oude vrienden uit Delft wilde tegenkomen. In die kringen radicaliseerde hij in 2013. ,,Ik heb mijn rijbewijs gehaald en zoek werk", stelde hij. Na zijn terugkeer in Nederland was M. al wel betrokken geweest bij andere inbraken. Hij moest ook een enkelband dragen. Tijdens de rechtszaak stelde hij 'daar graag van af te willen'. ,,Ik zou ook graag naar Curaçao willen om mijn omd ate bezoeken, maar dat kan nu niet", zei hij toen.