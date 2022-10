Jiska woont in een huis uit de jaren 20: ‘Het ene valt open en het andere klemt weer enorm’

Update Dierenop­vang vreest voor leven van zieke gedumpte pup Zoya

In de bosjes bij de bushalte op de Koninginnelaan in Vlaardingen is donderdagavond een zieke puppy gevonden. Het gaat om een teefje zonder chip. Het kleintje is erg zwak en ziek en is opgevangen bij een spoedkliniek.

14 oktober