Jocelyn bedenkt wandelroutes door de Biblebelt en ook door Rotterdam: ‘Wil je meenemen in andere wereld’

Jocelyn Vreugdenhil heeft zeven bijzondere wandelingen door de Biblebelt bedacht, het gebied waar veel gereformeerden wonen. Waarom? Omdat ze zelf opgroeide in een zwaar gereformeerd dorp (Kamperveen) en via wandelingen anderen mee wil nemen in deze subcultuur. Een van de routes kruist door Rotterdam, langs de befaamde Boezemsingelkerk.

Hoe ontstond het idee voor het schrijven van het boek ‘Rondjes rond de kerk in de Biblebelt’?

,,Ik ben zelf geboren en getogen in Kampen en later naar Kamperveen verhuisd, een zwaar gereformeerd dorp. Ik herinner mij bijvoorbeeld nog goed dat ik op zondag niet mocht rolschaatsen en we niet in de tuin mochten werken. Dat soort regels golden er ook voor ons als niet-gelovigen. In coronatijd ben ik veel gaan wandelen, onder meer in de Biblebelt. Toen ik daar liep, dacht ik: mensen vinden het misschien wel heel interessant om de geschiedenis van deze plek te weten en hoe er geleefd wordt.”

,,En wat is een betere manier om dat te doen dan door wandelen? Dus ben ik wandelroutes uit gaan zetten, op verschillende plekken in de Biblebelt, gekoppeld aan een thema, zoals kunst, vrouwenrechten, natuur en lhbti. In totaal heb ik er zeven bedacht, in Middelburg, Gouda, Staphorst, Rotterdam, Nunspeet, Barneveld en Friesland.”

Hoe ziet de wandeling in Rotterdam eruit?

,,Ik wist eerst helemaal niet dat Rotterdam bij de Biblebelt hoorde. Ik heb de route gemaakt samen met Pieta van Beek, zij is zelf opgegroeid in Kralingen. Ze heeft me meegenomen in haar reformatorische jeugd, zoals het zwembad waar ze niet mocht zwemmen.”

Welk doel hebben de wandelingen?

,,Mijn doel is eigenlijk om je even mee te nemen in een andere wereld. Puur en alleen voor de verwondering. Uiteindelijk zijn het allemaal wandelingen met een persoonlijk verhaal.”

De rondjes rond de kerk staat online, op haar website, en worden uiteindelijk een boek.

