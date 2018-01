Joey (25) heeft slapeloze nachten na gewelddadige beroving: 'Het was zó laf'

Zijn oog is nog licht gezwollen, hij loopt wat moeilijk door de pijn in zijn knie en hij mist een stuk van zijn tand. Joey Akkermans incasseerde heel wat klappen en schoppen in de nacht van zaterdag op zondag, toen hij rond 3.00 uur naar huis liep. Hij doet openlijk zijn verhaal in de hoop dat de daders worden gevonden.



,,Het gebeurde bij de Beverwaardse Brug. Twee jongens kwamen naar me toe en vroegen om een vuurtje.’’ Dat er nog twee anderen waren, ontdekte hij te laat. ,,Die bleken achter mij te staan en duwden me in mijn rug. Ik viel op de grond.’’



Akkermans liet zich niet zomaar tegen de grond werken, maar dat kwam hem duur te staan. ,,Ik stribbelde tegen. Toen begonnen ze tegen mijn hoofd te schoppen. Ze namen mijn telefoon mee, een witte Huawei P9, en mijn portemonnee.''