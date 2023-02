John de Wolf is bij optreden van Italiaanse superster en Kaj Gorgels maakt grote stap in carrière

Verdachte weer vrijgela­ten, bewoner stierf een natuurlij­ke dood

Uit het onderzoek blijkt dat een bewoner van een flat in de Rotterdamse wijk Ommoord een natuurlijke dood is gestorven. De man, die in de woning was en het overlijden meldde, is weer vrijgelaten. ,,We wensen de familie veel sterkte met het verlies”, stelt de politie.