Joke Bruijs keert terug in Goede Tijden, Slechte Tijden

In de serie speelt Bruijs de moeder van Rik en Danny de Jong. Er gingen al langer geruchten dat de Rotterdamse zou terugkeren in de serie, omdat acteur Ferri Somogyi (die de rol van Rik vertolkt) een selfie van hem met Joke Bruijs op Instagram plaatste. Die verwijderde hij later weer toen de geruchtenmolen stevig begon te draaien.

,,De opnames duren de hele maand. Volgens mij ben ik voor het eerst op 22 november weer in de serie te zien’’, vertelt de Rotterdamse. Joke Bruijs was in 2009, 2010 en enkele aflevering in 2011 ook al in de soapserie te zien. Toen vertrok ze vanuit Meerdijk naar Canada. ,,Ik kom weer even terug uit Canada. Er zijn weer veel nieuwe perikelen’’, belooft ze. Wat precies, dat blijft natuurlijk nog even geheim.