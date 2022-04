Joke troostte een wielrenster met liefdesverdriet: ‘Zij maakte makkelijk contact en was er voor iedereen’

Joke leerde André Miltenburg in 2009 kennen in Spanje. Zij was daar voor de begrafenis van een vriend, hij voor de Ronde van Spanje. Op de terugweg raakten ze in het vliegtuig aan de praat over het wielerjaarboek dat André maakte. Joke kende iemand die geïnteresseerd zou zijn, en gaf hem haar e-mailadres. Een paar weken later bracht hij een exemplaar van het jaarboek naar Capelle aan den IJssel.