Jonge Finse dirigent vervangt Valery Gergiev bij Rotterdams Philharmonisch Orkest

Oekraïense celliste Katja speelt met Russische artiesten: ‘Wij staan hier niet achter, zeggen ze me’

Muziek verbindt, luidt het cliché. Maar voor de in Rotterdam woonachtige Oekraïense celliste Katja Dirven-Didychenko is dat écht zo. Ze speelt nu in een speciaal Orkest voor de Vrede, dat bestaat uit musici met Oekraïense én Russische roots. Om elkaar vast te houden en geld in te zamelen.

30 maart