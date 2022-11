Jonge ouders zijn dol op Babybos in Capelle: ‘Toen ik zwanger was, wilde ik gelijk een boom’

Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) is in haar nopjes met het wassende Babybos: ,,We zijn er als gemeente trots op dat we zo’n mooi inwonersinitiatief verder hebben kunnen brengen. Want hoe uniek is het, dat er voor 43 kinderen in Capelle een eigen boom groeit en bloeit? In de 10 jaar dat we nu bezig zijn, is er vanuit Capelle veel waardering ontstaan. In dat opzicht is het jammer dat de laatste boompjes zijn geplant.’’



Eén van de ouders, Michelle de Bruijn, woont al 33 jaar in Capelle en is blij dat zij nog een boompje heeft kunnen planten voor haar dochter. ,,Wij komen al jaren heel graag in het Schollebos voor een wandeling of een bezoekje aan het waterpark’’, vertelt ze. ,,Bij toeval ontdekte ik het Babybos. Dus toen ik zwanger was, wilde ik gelijk ook een boom. Zodat onze wandelingen nog specialer worden door met onze dochter Emilia haar boompje te blijven bezoeken”.