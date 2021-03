Jonge rappers zwaaien in videoclip met steek- en vuurwapens: politie pakt vijf mensen op

De jeugdige muzikanten, in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar, sloegen in de video dreigende taal uit naar jongeren met wie ze overhoop liggen. De invallen werden gedaan in huizen in Kralingen, Crooswijk en Prins Alexander. De politie nam een klein arsenaal aan wapens in beslag. De vijf worden verdacht van verboden wapenbezit.

Autoriteiten in ons land worstelen al langer met het uit de VS en Engeland overgewaaide fenomeen drillrap, een hiphop-subgenre waarbij volgens de politie ‘echt geweld op de loer ligt’ en mensen worden bespot en bedreigd. In februari 2020 werd de Rotterdamse rapper Blacka opgepakt, nadat hij een soortgelijke clip had gemaakt. Hij was nog maar net veroordeeld tot een taakstraf daarvoor en werd alweer opgepakt, ditmaal vanwege zijn betrokkenheid bij een fatale steekpartij in Scheveningen.