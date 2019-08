Jonge verdachte viert einde taakstraf met traktatie die hij van zijn baas steelt

Politie zoekt eigenaar van iPhone vol dierbare foto's

10:58 De politie is op zoek naar een man die deze week zijn iPhone is verloren op het terras van De Après Skihut in het centrum van Rotterdam. De eigenaar had eerder contact opgenomen met het feestcafé, omdat hij zijn telefoon kwijt was, maar toen was het toestel nog niet gevonden. Nu is de telefoon boven water, maar wie van is de zwarte iPhone?