Jongemannen aangehouden voor explosie bij woning in Rotterdam

Sterren­chef Marco kookt straks bij nieuw restaurant in Rotterdam: ‘Deze zaak is on-Nederlands’

In New York deed hij mee met de grote jongens. Sterrenchef Marco Prins (37) koos na 7,5 jaar voor een comeback in zijn ‘thuisstad’ Rotterdam. Vanaf komende week staat hij aan het roer van wat wordt aangekondigd als het ‘on-Nederlandse’ restaurant Grace aan de Coolsingel.