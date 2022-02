Jongen (13) opgepakt voor gooien stenen naar politie en brandweer bij Coolsingelrellen

Een jongen van pas 13 jaar oud is vanmorgen opgepakt voor zijn rol bij de Coolsingelrellen. Hij zou een steen hebben gegooid naar politie en brandweer terwijl ze een brandende politiewagen blusten. Het vuur dreigde over te slaan naar een woongebouw. De brandweer kon echter niet direct in actie komen, vanwege het geweld van de meute op de Coolsingel.

De 13-jarige is de 76ste arrestant voor de ‘orgie van geweld’ - zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb het noemde - bij de coronademo in het Rotterdamse centrum. Vanwege zijn leeftijd wordt hij vandaag wel verhoord, maar mag hij daarna naar huis. Later zal hij zich voor de kinderrechter moeten verantwoorden voor het plegen van openlijk geweld.

Celstraffen

Stenengooiers van boven de 18 jaar zijn al veroordeeld tot straffen van meerdere maanden. Een 43-jarige man uit Den Haag die maandag is gearresteerd, zit dan ook voorlopig nog vast, voor zeker twee weken. Hij zou stenen naar politieagenten en politievoertuigen hebben gegooid.

Quote De politie is op zoek naar een man die met een bivakmuts op liep. Hij zou met een fakkel de politiewa­gen in brand hebben gestoken

De politie bracht deze week weer nieuwe foto’s van verdachten naar buiten, sommige staan in beeld met een steen in de hand. Ook wordt gezocht naar een man die met een bivakmuts op de Coolsingel liep. Hij zou met een fakkel de politiewagen in brand hebben gestoken.

Op een zeker moment liep deze man - met een trainingsjack met opvallend rode streep - zonder gezichtsbedekking. De politie hoopt dat mensen hem aan deze foto’s herkennen. De hoop is verder nog niet opgegeven dat een man die een agent wilde laten struikelen die wegvluchtte, wordt gepakt. Zijn beelden werden al meermaals getoond.

76 aanhoudingen

In totaal zijn er nu 76 aanhoudingen verricht, waarvan 49 op de avond zelf. Vooralsnog blijft de politie speuren naar verdachten op de vele camerabeelden van getuigen en van camera’s die in het centrum hangen. In totaal kwamen er tot nu toe 92 tips binnen, anoniem per telefoon en via sociale media. Twaalf daarvan hebben daadwerkelijk tot een arrestatie geleid. Sommige verdachten meldden zichzelf. ,,We zijn iedereen ontzettend dankbaar voor het meedenken, meekijken en het daadwerkelijk tippen’’, aldus de politie.

Volledig scherm ME’ers en agenten werden van alle kanten bekogeld. © MediaTV

Verleden week werd voor de Rotterdamse rechtbank de hoogste celstraf tot nu toe geëist: drie jaar. Deze Rotterdammer (34) sloeg met een ijzeren pijp richting een ME’er. Poging doodslag, aldus het Openbaar Ministerie. Volgende week is de uitspraak. Andere politiemensen vonden de situatie zo dreigend, dat zij waarschuwingsschoten losten. Ook elders op de Coolsingel werd geschoten, als reactie op het vele geweld richting de agenten. Hierbij raakten meerdere mensen gewond.

Nieuwe coronademonstratie

Komende zondag is er opnieuw een coronademonstratie in Rotterdam. Een groot verschil is dat de demo van vrijdag 19 november een ‘spontane actie’ was. Zondag is de mars door Rotterdam aangemeld, heeft de politie contact met de verschillende organisaties die meedoen en is er overleg geweest met de gemeente.

De organisatie Samen voor NL verwacht 15.000 demonstranten voor de mars, die op de Binnenrotte begint en dan via de Willemsbrug en Erasmusbrug de ‘toeristische route’ volgt om uiteindelijk via de Coolsingel - waar het in november zo misging - terug te keren op de plek van vertrek. Op sociale media is er de oproep om ook met vrachtwagens te komen. Dat is naar Canadees voorbeeld, waar zo’n protest werd gehouden. Ook komen er bussen uit België.

De politie wil mogelijk zelf ook actievoeren, om de druk op de onderhandelingen over een nieuwe cao en het aanpakken van de werkdruk te verhogen. Dat besluit valt vanmiddag en hangt af van de formele start van de onderhandelingen.

