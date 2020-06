Jongen (14) trekt machete uit broekspijp en bedreigt bewoner, agent raakt gewond

Twee minuten met Ridderkerk­se schone staat in finale missverkie­zing: ‘Je kan je dromen waarmaken als vrouw én moeder’

11:32 Op 7 juni 2020 zou de finale van de Mrs. Netherlands Universe verkiezing plaatsvinden. Niet Miss, maar Mrs. dus. Aan deze verkiezing doen alleen vrouwen van 25 jaar en ouder mee, of vrouwen van 18 jaar en ouder die moeder en/of getrouwd zijn. Vanwege het coronavirus is de finale verplaatst naar 7 oktober en daarom zit finaliste Shalina Hamidullahkhan (22) uit Ridderkerk wat langer in spanning. Zij vertelt over haar ervaring.