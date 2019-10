Jongen (14) zwaargewond na steekpartij, twee minderjarigen aangehouden

Sint neemt alleen roetveeg­pie­ten mee naar Rotterdam

17:12 Sinterklaas neemt tijdens zijn intocht in Rotterdam alleen roetveegpieten mee. Het gemeentebestuur laat weten dat het Sint-Nicolaas Intocht Comité, dat de intocht in de stad organiseert, de lijn volgt van de landelijke intocht die op televisie wordt uitgezonden. Over de ‘gevoelige kwestie’ is overleg geweest met het gemeentebestuur, laat wethouder Bert Wijbenga (Integratie & Samenleven) weten.