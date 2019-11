Jongen (15) aangehouden in verband met plunderplannen, politie ook vanavond op scherp

Column ‘Piet ís zwart’, klonk het boven de gewatteer­de damesjas

10:00 Kibbeling haal ik altijd bij de Marokkaanse visboer in de Benthuizerstraat. Het is er een zoete inval voor de geinige smeltkroes die het Oude Noorden al veertig jaar is: een gemeenschap van (gepensioneerde) witte arbeiders, studenten, kunstenaars en (de nakomelingen van) migranten uit verre landen. Soms krijg je een gratis garnaal of viskoekje in je bakkes gestopt, of een kommetje vissoep. Extra amuse: de lach van de eigenaar.