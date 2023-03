Jongen (16) onder bedreiging van vuurwapen beroofd van telefoon in Schiebroek

School in Vreewijk ontruimd na tip, maar melder blijkt zelf vuurwapen te dragen

Leerlingen van het Avicenna College aan de Montessoriweg in Rotterdam-Vreewijk zijn donderdagmiddag na een melding over een vuurwapen naar huis gestuurd. Na onderzoek bleek de melder zelf een vuurwapen bij zich te dragen. Hij is aangehouden.