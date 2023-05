Jongen (16) opgepakt voor explosie op klaarlichte dag: ‘Vermoedelijk 's nachts mislukt, dus keerde hij terug’

Voetbal Totaal Barend­recht loopt rood aan en degradatie­stress in Maassluis: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Er was een beperkt programma met alleen topamateurs, maar op de velden in de regio viel meer dan genoeg te beleven. Zo werd bij Barendrecht voor de derde thuiswedstrijd op een rij een speler uit het veld gestuurd. Ook Excelsior Maassluis is in last: na weer een verloren wedstrijd komt de zestiende plek in de tweede divisie akelig dichtbij. Wat gebeurde nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.