Jongen (17) overleden na steekpartij in Rozenburg; dader voortvluchtig

Aan de Laan van Nieuw Blankenburg in Rozenburg is woensdagavond een 17-jarige jongen op straat doodgestoken. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en probeerden hem nog te reanimeren, maar dat bleek tevergeefs. De dader is nog voortvluchtig.

Volgens bekenden van het slachtoffer is de dader een bekende uit de buurt. De politie kan dat nog niet bevestigen, maar die was in de omgeving wel bezig met het doorzoeken van verschillende woningen waar de dader zou kunnen zijn. Het slachtoffer en de nog voortvluchtige man troffen elkaar op het pleintje voor de ingang van een galerijflat. Volgens de politie waren er veel getuigen van het dodelijke steekincident.

Zwarte schermen

De plaats delict werd met zwarte schermen afgeschermd voor de kijkers en later werd er een witte tent van de forensische opsporing neergezet voor het onderzoek. In de omgeving van de onheilsplek werd door forensisch rechercheurs gezocht naar eventuele sporen. Het is nog onduidelijk of het moordwapen is gevonden.

Direct na de fatale steekpartij was er een grote oploop van buurtbewoners, onder wie veel jongeren die het slachtoffer kennen. Ze vertelden dat hij over enkele maanden vader zou worden. De politie kon dat zo vroeg na de steekpartij nog niet bevestigen.

Hulpdiensten reanimeren het slachtoffer

Negende slachtoffer

Toen de vader van het slachtoffer te horen had gekregen wat er met zijn zoon was gebeurd, ging hij in paniek naar de Langeplaat. Bij het zien van zijn zoon viel hij flauw. Ambulancemedewerkers verleenden hem daarop medische hulp.

Het forensisch onderzoek ter plekke is tot in de nachtelijke uren doorgegaan. De overleden jongen is dit jaar het negende slachtoffer van dodelijk geweld in de Rotterdamse regio.

