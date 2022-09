Jongen (18) na ruzie in arm gestoken aan Spoorweghaven

MET VIDEO/UPDATE Gewonde man meldt zich bij ziekenhuis na schietpar­tij in Rotterdam, politie houdt vijf verdachten aan

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een schietpartij aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Het incident vond plaats in de buurt van een café. De politie hield vijf verdachten aan.

14:37