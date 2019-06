Jongere grijpt vaker naar vuurwapen: risico op onschuldige slachtoffers groter

De kans neemt toe dat in Rotterdam onschuldige omstanders het slachtoffer worden van een schietpartij. Dat zegt officier van justitie Petra Willemse. Het Openbaar Ministerie (OM) maakt zich grote zorgen over het stijgend aantal schietpartijen in de stad en het feit dat steeds meer jongeren met een wapen de straat op gaan. Daarom wordt geprobeerd sluimerende conflicten in het criminele milieu eerder in beeld te krijgen, om schietincidenten te voorkomen.

Willemse, officier van justitie met vuurwapens en excessief geweld in haar portefeuille, zegt de indruk te hebben dat steeds meer jongeren kunnen beschikken over een vuurwapen. ,,En wij weten ook dat bezit leidt tot gebruik. Als iemand een wapen voorhanden heeft, is de drempel laag om het ook daadwerkelijk te gebruiken. Daarom doen wij er alles aan om wapenbezit te ‘abnormaliseren’, bewoners te mobiliseren, jeugd voor te lichten en daders op te sporen en te vervolgen. De echte crimineel moet gewoon zo hard mogelijk repressief worden aangepakt. De jonge jongens die het stoer vinden om met een wapen te lopen, vereisen een andere benadering.’’

Volgens Willemse is het van vitaal belang dat burgers bereid zijn al dan niet anoniem met de politie te praten als ze het vermoeden hebben dat iemand in hun omgeving iets met wapens heeft. ,,Mensen zijn bang om te praten over wapens of het is de cultuur elkaar niet te verraden. Wij hopen dat mensen inmiddels doordrongen zijn van de risico’s van vuurwapengeweld en daarom met ons willen samenwerken.’’

Handel van verdovende middelen

Bij het merendeel van de schietpartijen ligt het motief in de handel van verdovende middelen. Het is justitie inmiddels duidelijk dat ook steeds vaker gewone straatruzies worden beslecht met vuurwapengeweld en dat de machtsstrijd binnen de horeca ermee wordt uitgevochten. Marco Bunk, woordvoerder van de afdeling Rotterdam van de Koninklijke Horeca Nederland, is verbaasd en zegt daar echter nog geen signalen over te hebben ontvangen. Feit is wel dat begin deze maand twee schietpartijen plaatsvonden bij cafés aan de Putselaan en Pretorialaan in Rotterdam.

Justitie ziet ook dat leden van rivaliserende groepen op elkaar schieten en bij ruzies om niks al vuurwapengeweld om de hoek komt kijken. De wapens worden uit Duitsland, België of de Balkanlanden gehaald. Nederland, zegt Willemse, is geen productieland. ,,Bijna elke lijn begint in het buitenland. Het overgrote deel is daar legaal geproduceerd en verdwijnt in het illegale handelscircuit door ombouwen, recycling of diefstal. De smokkelwijzen veranderen nog weleens. Gas- en alarmpistolen worden omgebouwd met onderdelen die via internet verkrijgbaar zijn.’’