Jongeren doen zich voor als wanhopige daklozen om tóch urgentieverklaring te krijgen

Ex-terrorist Samir A. woont in Rotterdam: Aboutaleb moet vragen beantwoor­den

3 april Burgemeester Aboutaleb wordt morgen in de raadsvergadering ondervraagd over Samir A.. De leider van de Hofstadgroep werd in 2006 veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en woont sinds zijn vrijlating in 2013 in Rotterdam, zo bleek onlangs uit een NRC-artikel. ‘Aan een plein met een speeltuin, met zijn vrouw en twee kinderen’.