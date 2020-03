Jongeren dringen op geraffineerde wijze hotel binnen voor 'coronafeest’, burgemeester sluit hotel

Volgens Landweer waren de jongeren eerder geweigerd bij een hotel in Rotterdam-Zuid waar ook overnachtingen waren geboekt. ,,Ze probeerden het toen bij ons. Via boekingssites zoals Expedia en Booking.com maar ook direct via onze eigen website zijn in totaal dertien kamers geboekt.’’ De groep wist op geraffineerde wijze langs de portiers binnen te komen. ,,Gedurende de dag checkten steeds twee jongeren in. Eenmaal op de kamer ging er eentje naar beneden om later een vriendje op te halen. Dat viel totaal niet op.’’