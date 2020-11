Jongerencoach en handelaar in gruwelporno: het dubbelleven van Barendrechter Michael M.

Na derde overval is de Spar het zat: ‘Bij ons is helemaal geen geld te halen’

14 november Spar-ondernemer Martijn de Rooij is er helemaal klaar mee, nadat zijn supermarkt aan de Voorschoterlaan in Rotterdam deze week voor de derde keer is overvallen. En dat terwijl er helemaal geen geld in de kassa zit. Om die boodschap voor eens en voor altijd duidelijk te maken, komen er posters in de winkel te hangen.