Jongerencoach en handelaar in video's van verkrachtingen: het dubbelleven van Barendrechter Michael M.

Wie het LinkedIn-profiel van M. bekijkt, krijgt de indruk dat hij een groot maatschappelijk hart heeft. Hij liep tussen oktober 2012 en juni 2013 stage bij een Rotterdamse organisatie die werkloze jongeren aan een baan helpt. In oktober 2013 begon hij aan een nieuwe stage, ditmaal bij het jongerenloket van de gemeente Rotterdam. Hij was daar betrokken bij een project dat kwetsbare jongeren moest enthousiasmeren voor een baan in de zorg. Ook bezat hij nog een eigen bedrijfje, gespecialiseerd in de ‘ontwikkeling van bedrijfsfilms voor opkomende bedrijven’. Wat zijn LinkedIn-profiel niet vermeldt, is dat M. in diezelfde periode de online marktplaats DarkScandals opzette.