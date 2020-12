Jongetje (10) rijdt in Volkswagen Golf door Spaanse Polder

Bestuurder zonder rijbewijs rijdt 120 door hartje Rotterdam om aan politie te ontkomen

29 juli Een 17-jarige jongen uit Rotterdam is gisterenavond aangehouden, nadat hij een dollemansrit door Rotterdam maakte. Daaraan voorafgaand had 112 een melding gekregen over agressief rijgedrag van de tiener in een zwarte wagen. Toen de politie hem in beeld kreeg op de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West en de jongen vroeg hen te volgen, ging hij er met een noodvaart vandoor.