Jongetje (11) reist vanuit Syrië naar Rotterdam en klopt aan bij politiebureau om asiel aan te vragen

Toen het jongetje bij het politiebureau aankwam, is er in de systemen gekeken of de jongen familie had wonen in Nederland. Dit bleek het geval te zijn. Na overleg met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Nidos en de familie werd er besloten dat hij daar naartoe kon gaan. ,,Het was mooi om te zien hoe de jongen in de loop van de dag ontdooide en af en toe zelfs even glimlachte. Wat we er allemaal ook van vinden, het is voor een elfjarige toch een hele onderneming in je eentje”, aldus de Vreemdelingenpolitie.