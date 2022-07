Jongetje komt met voet klem te zitten in garagedeur

MET VIDEO/UPDATEEen jongetje is woensdag met z'n voet klem komen te zitten in een garagedeur bij voormalig entrepotgebouw De Vijf Werelddelen aan het Handelsplein in Rotterdam-Zuid. Hoe het kind bekneld is geraakt, is onbekend.