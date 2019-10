Jongetje zwaargewond na aanrijding met bestelbus

Minderja­rig meisje bijna de prostitu­tie in door Rotterdam­se vrouw (18)

14:35 Een 18-jarige vrouw uit Rotterdam is samen met een 32-jarige man uit Zierikzee aangehouden omdat ze een minderjarig meisje in de prostitutie wilde brengen. Het 17-jarige slachtoffer werd gisteravond aangetroffen in een hotel in Middelburg. Het opgepakte duo wordt verdacht van mensenhandel.